Propuestas jujeñas de desarrollo turístico sustentable en Madrid

Jujuy participó de la Feria Internacional de Turismo de Madrid (Fitur 2026), uno de los eventos más relevantes del calendario turístico mundial, donde presentó su propuesta integral de desarrollo turístico sustentable, con el Tren Solar de la Quebrada como uno de los proyectos emblemáticos de la provincia.

Durante la feria, el Tren Solar fue destacado como una experiencia innovadora que articula energía limpia, patrimonio cultural y turismo con propósito en el corazón de la Quebrada de Humahuaca, sitio declarado Patrimonio Mundial por la Unesco. La presencia jujeña en Fitur permitió fortalecer vínculos con operadores internacionales, organismos turísticos y referentes del sector, posicionando a la provincia como un destino con identidad, visión de futuro y compromiso ambiental.

Desde Madrid, el presidente del Tren Solar de la Quebrada, Juan Cabrera, subrayó la importancia de la participación en este encuentro internacional: "El Tren Solar no es solo una propuesta turística, es una política pública que muestra cómo Jujuy innova, cuida su patrimonio y apuesta a un desarrollo sostenible con identidad propia. Estar en Madrid es abrirle al mundo una experiencia que nace en los Andes y mira al futuro."

El Tren Solar en la Fitur

La participación en Fitur se enmarca en la estrategia de promoción internacional de Jujuy, orientada a consolidar su presencia en mercados estratégicos y a visibilizar proyectos que integran turismo, desarrollo territorial y sostenibilidad.

En este contexto, el Tren Solar se presenta como un modelo de movilidad turística sustentable único en la región y un símbolo del rumbo que la provincia impulsa para su crecimiento.

Con iniciativas como esta, Jujuy reafirma su posicionamiento internacional, mostrando al mundo una forma de hacer turismo que pone en valor el paisaje, la cultura y la innovación, y que proyecta desde los Andes una identidad auténtica y comprometida con el futuro de las comunidades y del medio ambiente.

TREN SOLAR | REAFIRMA SU COMPROMISO CON LA MOVILIDAD SOSTENIBLE.

El Tren Solar y su compromiso con la educación ambiental

El Tren Solar de la Quebrada es mucho más que un medio de transporte, es una herramienta de educación ambiental en movimiento y un proyecto estratégico que materializa los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) en el territorio, en uno de los paisajes culturales y naturales más emblemáticos del país, la Quebrada de Humahuaca.

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible, impulsados por la Organización de las Naciones Unidas (ONU), constituyen un conjunto de metas globales orientadas a cuidar el planeta, mejorar la calidad de vida de las personas y construir un futuro más justo e inclusivo. En este marco, el Tren Solar se consolida como una experiencia concreta que acerca estos objetivos a la comunidad y a quienes visitan la región.

Desarrollo Sostenible

El sistema de funcionamiento, impulsado por energía solar, contribuye de manera directa a los ODS 7 -energía asequible y no contaminante, y ODS 13 Acción por el Clima, al reducir la huella de carbono y promover una movilidad responsable, alineada con los desafíos actuales del cambio climático.

Cada recorrido impulsa además el turismo sostenible, genera empleo local y fortalece las comunidades de la Quebrada, en sintonía con los ODS 8 Trabajo Decente y Crecimiento Económico, y ODS 11 Ciudades y Comunidades Sostenibles, favoreciendo el desarrollo regional y una relación equilibrada entre actividad turística, comunidad y entorno.

Con un diseño innovador y la incorporación de tecnología de vanguardia, el Tren Solar representa un hito en materia de movilidad sustentable en América Latina, reflejando los principios del ODS 9 Industria, Innovación e Infraestructura, al promover una infraestructura moderna, inclusiva y resiliente.

Al mismo tiempo, el proyecto pone en valor la identidad cultural andina y promueve una forma responsable de recorrer y habitar el territorio, en línea con el ODS 12 Producción y Consumo Responsable, donde tecnología, naturaleza y cultura conviven en equilibrio.