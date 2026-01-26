24°
Paso de jama

Habilitaron el Paso de Jama

La salida desde ambos países estará habilitada hasta las 12.

Lunes, 26 de enero de 2026 09:22

Luego de varios se encuentra habilitado el Paso Fronterizo de Jama.

Informaron que tanto el complejo de Jama como el de Hito Cajón se encuentra habilitado para todo tipo de vehículos.

En el caso del Paso de Jama la salida de Chile a Argentina y viceversa estará habilitada solo hasta las 12 del mediodía. Esta medida se debe a las posibles condiciones meteorológicas que pueden afectar la correcta y segura atención de usuarios, para resguardar a funcionarios y segura transpirabilidad en la ruta.

El tiempo se encuentra despejado sin viento.

 

