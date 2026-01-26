Nuevo aviso de lluvias para la Cordillera de Antofagasta

La Dirección Meteorológica de Chile informó cambios en los pronósticos para la cordillera de la Región de Antofagasta. En primer lugar, se canceló la alerta meteorológica vigente para el domingo 25 de enero, debido a que las condiciones que la originaron se debilitaron.

Sin embargo, el mismo organismo emitió un nuevo aviso (A37/2026). Este pronostica precipitaciones normales a moderadas en la zona cordillerana de la región, a causa del sistema conocido como Alta de Bolivia. Se espera que este evento se desarrolle desde la tarde del miércoles 28 hasta la noche del viernes 30 de enero de 2026.

Paralelamente, se mantiene vigente otro aviso meteorológico (A13-10/2026), que indica la posibilidad de tormentas eléctricas en la misma área cordillerana. Este fenómeno podría ocurrir desde el lunes 26 y extenderse hasta la noche del viernes 30 de enero.

Considerando estos antecedentes, el SENAPRED Regional Antofagasta, en coordinación con la Delegación Presidencial Regional, modificó la Alerta Temprana Preventiva por evento meteorológico. Esta medida, que rige a partir del 28 de enero, se mantendrá vigente mientras las condiciones así lo requieran.

La información oficial fue actualizada este lunes 26 de enero a las 18:00, esta alerta se constituye como un estado de reforzamiento de la vigilancia, mediante el monitoreopreciso y riguroso de las condiciones de riesgo y las respectivas vulnerabilidades asociadas a la amenaza, coordinando yactivando al Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (SINAPRED) con el fin de actuar oportunamente frente a eventuales situaciones de emergencia.

