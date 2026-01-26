26°
Avenida general savio

Una joven murió en la “curva de la muerte”

El siniestro se registró esta madrugada.

Lunes, 26 de enero de 2026 10:30
Una joven de 21 años murió esta madrugada en la llamada “Curva de la muerte” de avenida General Savio.

Se supo que la joven iba de acompañante en una motocicleta Rowser 200 cc de color roja y cuyo conductor se encuentra internado en estado crítico en el hospital Pablo Soria de nuestra ciudad.

Por causas que aún son materia de investigación, el conductor perdió el control de la motocicleta de alta cilindrada, lo que provocó un violento derrape. Ambos ocupantes cayeron pesadamente sobre la cinta asfáltica.

La joven falleció de forma instantánea a causa de un Traumatismo Encéfalo Craneano (TEC) grave. En cuanto al conductor de la motocicleta, como se dijo anteriormente se encuentra en estado crítico.

Trabajaron en el lugar personal de la Seccional 31 del barrio Coronel Arias, Criminalística, Seguridad Vial y Same.

