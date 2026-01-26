Difundirán el Carnaval jujeño en Córdoba

Para llevar el Carnaval jujeño a cada rincón de Córdoba, el secretario del Gobierno de Jujuy en esa provincia, Alberto Del Cura, concretó reuniones de trabajo con el intendente de Mina Clavero, Luis Quiroga, y el secretario de Turismo de ese municipio, Alberto Pérez, como también con Lara López Mazzucco, directora de Eventos de La Falda.

Es así que acordó para el 30 de este mes, promoción turística y del Carnaval jujeño en Mina Clavero; al día siguiente en el complejo Buen Pastor de la ciudad de Córdoba; el 1 de febrero en La Falda y el 2 de ese mes en Carlos Paz.

Para cada encuentro se ajustaron los detalles de lo que está programado: música, baile y toda la energía de la icónica fiesta, promocionando a Jujuy como un destino turístico lleno de cultura, color y tradición.

Por otra parte, en la localidad Las Tapias, Del Cura se reunió con la intendenta, Lucy Díaz, firmando un convenio de Cooperación Turística y de Reciprocidad. Este tiene como objetivo promover la cultura, el turismo y la diversidad, fomentando el intercambio y el trabajo conjunto, para afianzar vínculos entre Jujuy y Las Tapias. "Seguimos apostando a la cooperación mutua como una herramienta clave para generar oportunidades, potenciar identidades y construir una integración regional basada en el respeto y el desarrollo compartido", destacó Del Cura.