Cosaro: "Vamos afinando detalles"

De cara al final de la pretemporada, Gimnasia y Esgrima transita semanas movidas entre entrenamientos y fútbol formal, afinando la idea de juego del director técnico, Hernán Pellerano, y reforzando el nivel físico.

Guillermo Cosaro describió este período como "muy exigente", pero que sirve para "conocernos más con los recién llegados y mejorar".

El capitán del "lobo", explicó que con los trabajos "vamos afinando detalles futbolísticos de a poco, sin descuidar los trabajos físicos". "No nos apuramos, vamos día a día", agregó.

Con respecto al partido de Copa Argentina, Cosaro expresó que "procuramos llegar en las mejores condiciones".

"Transitamos estos días con paciencia y focalizados en el crecimiento", completó el defensor cordobés.

Por otro lado, en plena proyección hacia la próxima temporada, Güemes de Santiago del Estero tuvo su tercer partido de entrenamiento en el 2026 con Juan Vita a la cabeza. Esta vez fue ante el Ciruja. Se impuso con una victoria por 1-0 y un empate 0-0.

La jornada se llevó a cabo en el estadio Arturo Jiya Miranda. El encuentro se dividió en dos bloques. El mencionado entrenador aprovechó para seguir probando las variantes que le ofrecen los jugadores que tiene a disposición para llegar de la mejor manera al debut en la Primera Nacional.

En el primer duelo (triunfo por 1-0), saltó a la cancha con Finochietto; Axel Bordón, Tomás Oneto, Emilio Lazza, Marcelo Benítez; Milton Geréz, Franco Bergés, Gianfranco Baier, Gianluca Pugliese; Thomas Amilivia y Sala.

Acassuso midió fuerzas ante el Cadu

Acassuso continúa con la puesta a punto y, el pasado sábado, se midió con Defensores Unidos de Zárate en su primer amistoso de pretemporada. En esta oportunidad, jugó como visitante y terminó con un balance negativo, con una igualdad 0 a 0 y una derrota por la mínima.