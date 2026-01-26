La Comisión organizadora del Jueves de compadres en Humahuaca, hoy estará en la capital jujeña donde desde las 10 en avenida 19 de Abril 427 dará a conocer las celebraciones para esa jornada (5 de febrero).

El objetivo es posicionar a la Ciudad Histórica como la Capital nacional de los compadres, y se está trabajando para ello organizando actividades, implementando beneficios, y por sobre todo recuperando la autenticidad de la celebración con la colaboración del municipio.

Claudio Mamani, Matías Galeán, Alejandro Gutiérrez, Rolando Zambrano, César Mamani, Marcelo Cáceres, Alexis Bolívar y otros compadres brindarán la conferencia; además se conocerá el Himno de los compadres y se ofrecerá una degustación de cervezas artesanales.

Asimismo se difundirá el programa de celebraciones precarnavaleras previstas para el 5 de febrero desde la media mañana hasta la madrugada del viernes.