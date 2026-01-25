Se realiza loza para cubrir canal

La Municipalidad de San Pedro de Jujuy a través de la gestión del intendente Julio Bravo, realiza la loza para tapar el canal que atraviesa barrio Paterson ingresando por calle Aristóbulo del Valle. La misma había sufrido un deterioro por el paso del tiempo y las constantes lluvias. Cedió parte de la loza que tapa el canal de riego perteneciente a la empresa azucarera de La Esperanza, por lo que generó un peligro latente, sobre todo para los niños, niñas del mencionado sector que constantemente juegan allí.

Luego de un relevamiento general, la Secretaría de Obras, Servicios Públicos y Medio Ambiente, a través de la Dirección de Obras Públicas, procedió preparar el terreno para realizar la loza que tapará los casi 8 metros que quedó al aire libre.

"Es un canal que tiene muchos años, se cayeron algunas capas de cemento que sirve como tapa del arroyo, por lo que estar descubierto es un peligro, por eso ya comenzamos a diagramar los trabajos para tapar con cemento", anunció el secretario de Obras, Servicios Público y Medio Ambiente, Gustavo Jure. Seguidamente resaltó: "Vamos dando soluciones a los problemas que surgen en el día más allá de las obras que están en plena ejecución", sostuvo.

A su tiempo, Cristian Isasmendi el director de Obras Públicas explicó que "se propuso un sistema con viguetas que servirá de encofrado para armar una nueva loza, esto le va a dar resistencia, podrá soportar cargas, por lo que tendrá un grosor de hierros conveniente". Cabe aclarar que una vez realizado el hormigonado, recién en 20 o 25 días tendrá el fraguado necesario que garantiza su durabilidad.