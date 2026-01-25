River Plate ganó con gol de Montiel

River le ganó a Barracas Central por 1 a 0 y comenzó el Torneo Apertura 2026 con un triunfo clave en la primera fecha.

Con el único tanto del defensor Gonzalo Montiel a los 14 minutos del segundo tiempo, además de iniciar el nuevo torneo con victoria, estiró una curiosa racha ante Barracas, ya que le ganó siete de los ocho encuentros que disputaron desde el ascenso del "guapo".

En los primeros minutos, River fue mucho más que su rival y lo mantuvo resguardado en su campo, incluso pudo ponerse en ventaja de la mano de Fausto Vera, pero una grosera mano de Gastón Campi casi en la línea del arco para evitar el gol le impidió al equipo de Marcelo Gallardo ponerse en ventaja.

Tras la polémica, River mantuvo su nivel y presión alta pero de a poco comenzó a cederle la pelota a Barracas y a tener imprecisiones a la hora de armar juego.

Juan Fernando Quintero tuvo dos muy claras desde media distancia para abrir el marcador pero no estuvo certero.

Para el complemento, River mantuvo el dominio con autoridad y pudo, finalmente, romper el cero en la cancha de Barracas: un centro fenomenal de Juanfer Quintero a los 14 minutos le dio la posibilidad a Montiel de meter un cabezazo fuerte con la frente para el 1 a 0 de River.

Para el final, River persistió con el asedio y sin mayores sobresaltos terminó cuidando la ventaja y sumando de a tres.

LEANDRO PAREDES | EL MEDIOCAMPISTA ES UNO DE LOS REFERENTES DEL EQUIPO DE ÚBEDA.

Boca recibe a Riestra

Boca Juniors recibirá a Deportivo Riestra esta tarde desde las 18.30, por la primera fecha de la Zona A del Torneo Apertura 2026 de la Liga Profesional.

El encuentro se disputará en "La Bombonera" y el árbitro del encuentro será Sebastián Zunino, secundado en el VAR por Ariel Penel.

El "xeneize" inicia un año clave, con el regreso a la Copa Libertadores y la necesidad de cortar una racha que ya se acerca a los cuatro años sin títulos a nivel nacional, mientras que el "malevo" quiere consolidarse como uno de los animadores del campeonato.

El equipo de Claudio Úbeda todavía no sumó refuerzos, y afrontará el debut con un plantel que combina experiencia y jerarquía. En ese contexto, se destacan nombres como Leandro Paredes, Ander Herrera y Exequiel Zeballos, piezas que serán fundamentales para el funcionamiento de un Boca que busca recuperar protagonismo en todas las competencias.

Sin embargo, el estreno llega con un problema serio en ofensiva. Con Miguel Merentiel lesionado, y con Edinson Cavani (lumbalgia) y Milton Giménez (pubalgia) entre algodones, Úbeda se verá obligado a utilizar a Lucas Janson como centrodelantero, una función que no es la habitual para el exVélez.

El "deca" cayó en Mendoza

Independiente Rivadavia de Mendoza le ganó 2-1 a Atlético Tucumán, en un partido correspondiente a la primera fecha del Torneo Apertura que tuvo un polémico final. Los goles de la "lepra" los hicieron el Matías Fernández y Alejo Osella, mientras que en el "decano" había igualado a través de Leandro Díaz.

Cuando iban solo dos minutos del complemento el árbitro Brian Ferreyra decidió interrumpir el encuentro por una fuerte tormenta de granizos y la lluvia que provocó que incluso se cortara la luz en el estadio Juan Gargantini. Independiente Rivadavia se había puesto en ventaja a los 9' del primer tiempo a través de Fernández, quien definió cruzado. Por su parte, el equipo tucumano llegó a la igualdad a los 41', con un penal que pateó fuerte al medio. Luego de la suspensión por la tormenta en el segundo tiempo, Independiente Rivadavia pudo conseguir el gol de la victoria a los 34' del segundo tiempo, cuando Osella anotó de cabeza en una polémica jugada muy reclamada por Atlético Tucumán, quienes aseguraban que la pelota no había entrado del todo en el arco