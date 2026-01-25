Preparativos para el carnaval quiaqueño

La ciudad fronteriza ya palpita el inicio del Carnaval 2026. Con un programa que busca potenciar el valor cultural y turístico de la región, el municipio presentó el calendario oficial de actividades que promete convertir a la ciudad en el epicentro de la celebración puneña, destacándose por sus tres jornadas de corsos gratuitos sobre la avenida Sarmiento.

Desde el área de Cultura, dependiente de la Secretaría de Turismo y Cultura de la Municipalidad, informaron que el objetivo de esta edición es "ordenar, potenciar y jerarquizar las celebraciones", brindando un acompañamiento cercano a los actores culturales que dan vida a la fiesta. En este sentido, diversas agrupaciones ya se encuentran realizando actividades para recaudar fondos y afrontar los elevados costos que demanda el denominado carnaval "grande".

La agenda iniciará oficialmente el jueves 29 de enero con el tradicional Saludo a los Ahijaditos. Sin embargo, el primer gran hito tendrá lugar el 31 de enero, con el topamiento de comparsas en el Pase del Niño, organizado por la comparsa Juventud Belgrano.

EL CARNAVAL QUIAQUEÑO | SE INICIAN LOS PREPARATIVOS

El 5 de febrero será el turno del Jueves de Compadres, donde la comuna realizará el saludo oficial a los referentes de las instituciones quiaqueñas. Una semana después, el 12 de febrero, la ciudad se vestirá de fiesta para el Jueves de Comadres y el Desentierro del Carnaval. La jornada comenzará en el Mercado Municipal, donde las puesteras recibirán a visitantes con chicha y platos regionales, dando inicio al festejo entre talco, serpentina y mixtura.

El viernes 13 de febrero se llevará a cabo la Elección de la Reina del Carnaval Quiaqueño, un evento que, según las autoridades, "convoca, moviliza y aporta proyección a la temporada", integrando la participación social con la expresión cultural.

Finalmente, el plato fuerte llegará los días 15, 16 y 17 de febrero con los fabulosos corsos carnestolendos. Gabriela Arrieguez, coordinadora del área, subrayó la relevancia de este evento: "Es fundamental destacar el valor social y turístico que el carnaval representa para La Quiaca; somos la única ciudad puneña que ofrece tres días de corso gratuitos".

Desde el municipio extendieron la invitación a toda la comunidad jujeña y a turistas de distintos puntos del país para sumarse a una celebración que busca consolidar a La Quiaca como un destino cultural de referencia en el norte argentino.

Seguridad y requisitos

Desde la Secretaría de Gobierno del municipio, Policía de Jujuy y Bomberos, se establecieron pautas de trabajo para las festividades de febrero, tras la reunión en que se despejaron dudas sobre la logística de los eventos y el uso del espacio público y privado. Las comparsas deberán estar empadronadas para acceder a beneficios impositivos provinciales.

Con el objetivo de garantizar el desarrollo ordenado de los festejos por el Aniversario de La Quiaca y los tradicionales Carnavales, la secretaria de Gobierno municipal, Malvina Gerónimo, encabezó una reunión estratégica con las máximas autoridades de la Unidad Regional 5 a cargo del comisario mayor Ariel Marcial.

"El primer requisito es que estén empadronadas para poder acceder a los beneficios que el Gobierno de Jujuy ha dispuesto para estos tiempos de carnaval. De lo contrario, deberán abonar la totalidad de los impuestos y cumplir con el 100% de las exigencias ordinarias", explicó Gerónimo.

Es importante destacar que estos beneficios especiales tendrán vigencia únicamente para actividades programadas entre el 5 y el 21 de febrero.

Eventos al aire libre; Los permisos comprenden el horario de 14 a 20 horas. Eventos en locales, bailes o encuentros en salones cerrados, la autorización rige a partir de las 22, siempre sujeto a la habilitación correspondiente del local.

"La idea no es ser tajantes, sino acompañar a las agrupaciones y ver de qué manera se pueden solucionar las cuestiones que les falten. Queremos que la fiesta salga de la mejor manera y sin impedimentos", concluyó la funcionaria.