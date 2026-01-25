Dos hombres detenidos tras distintos procedientos

El Cuerpo de Infantería de la Policía de la provincia, a través del Pelotón Cobra, procedió a la demora de dos hombres mayores de edad, tras un recorrido preventivo en la zona sur de la capital jujeña.

La intervención se produjo debido a la actitud sospechosa de un grupo de personas, lo que derivó en la identificación de un individuo que presentaba un pedido activo de captura por violencia de género y otro que portaba un arma blanca entre sus pertenencias.

El procedimiento tuvo lugar días atrás, cuando el personal policial circulaba por la intersección de calle Alfonsín y Vuelta de Obligado en el barrio El Chingo.

Al notar la presencia del móvil J-10, cuatro hombres escaparon en distintas direcciones, logrando los efectivos la retención de dos de ellos: un ciudadano de 28 años y otro de 32 años.

Tras consultar con el Centro de Información y Análisis Criminal (Ciac), se constató que el joven de 28 años poseía un pedido de comparendo por "lesiones leves agravadas", mientras que al segundo sujeto se le incautó un cuchillo tipo "sierrita" de aproximadamente 20 centímetros oculto entre sus prendas.

Los sujetos quedaron alojados en la Seccional 61° del barrio El Chingo, donde se realizaron las actuaciones correspondientes y las actas de requisa de rigor.

Ambos individuos fueron puestos a disposición de la Justicia, a solicitud del ayudante fiscal zonal del Ministerio Público de la Acusación, quedando el elemento cortante en calidad de secuestro preventivo.