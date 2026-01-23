Gripe H3N2: Especialistas piden reforzar la prevención

La gripe H3N2 llegó al país y hace pocos días se cobro la primera vida en la provincia de Mendoza, esto alertó a la comunidad. Ante la situación de alarma, especialistas llaman a mantener la calma y a reforzar medidas de prevención para evitar la contagiosidad.

En diálogo con El Tribuno de Jujuy, Gustavo Echenique, infectólogo- Medineco, explicó la situación epidemiológica y llamó a mantener la calma en la comunidad ya que se trata de una variante que coexiste en la Argentina y en otros 34 países.

"H3N2 está presente este hace bastante tiempo en la humanidad, en distintos países, Argentina tuvo un brote de H3N2 en el año 2022", resaltó el especialista.

Asimismo, explicó que el paciente fallecido de 74 años, oriundo de España, "tenía muchísimas comorbilidades y que muy probablemente cualquier patología infecciosa bacteriana o viral, hubiera tenido el mismo desenlace".

El virus H3N2, más conocido como la gripe de Hong Kong, produjo una pandemia en el año 1967, presenta una alta contagiosidad y tiene la característica de infectar tanto a seres humanos como a los animales.

La "Super gripe" como la denominan actualmente, por la alta contagiosidad, es un subtipo del virus de la influenza A que aparece repentina y agresivamente. El virus muta cada año, lo que facilita su propagación incluyendo a personas que tuvieron gripe la temporada anterior. Para evitar complicaciones es clave saber cómo actúa. La influenza A es la categoría responsable de la mayoría de los brotes estacionales. El término H3N2 se refiere a las dos proteínas de superficie que permiten al virus unirse a las células humanas: Hemaglutinina tipo 3 y Neuraminidasa tipo 2.

Un resultado positivo de influenza A no implica automáticamente gravedad. Sin embargo, su capacidad de contagio es alta especialmente en ámbitos cotidianos.

Grupos de riesgo

La gripe "afecta principalmente a la población pediátrica menores de 10 años y a la población mayor de 75 años. Ellos son los primeros recomendados a reforzar la prevención y la vacunación que es clave", señaló el infectólogo además de mencionar a pacientes de alto riesgo, con patologías respiratorias u oncológicos.

Es clave la vacunación

La vacunación es fundamental, porque la vacuna se va modificando año a año de acuerdo a las variaciones antigénicas que presentan los virus influenza, esto permite el desarrollo anual de las vacunas variantes. "La vacuna trivalente es totalmente efectiva para H3N2, y seguramente estará para fines de febrero o principios de marzo la de este virus en específico", aclaró el médico.

Finalmente, el especialista Gustavo Echenique no dejó pasar la oportunidad para transmitir un mensaje a la comunidad ante la noticia del primer deceso a causa de la enfermedad: "Es necesario brindar tranquilidad a la población, esto no es una nueva pandemia. La gente no se tiene que alarmar simplemente tomar los recaudos necesarios, vacunarse y asistir al medico en caso de tener síntomas", concluyó.