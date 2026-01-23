Jujuy habilitó el paso a Argentina

Jujuy fue clave en la gestión de la apertura del paso de Chile hacia Argentina en Jama a través de la Agencia Provincial del Corredor Bioceánico. Alejandro Marenco, el titular del organismo, estuvo al frente de las tratativas con autori‑dades nacionales y chilenas.

De esta manera, en la tarde noche de ayer, los vehículos que se encontraban varados del lado chileno pudieron ingresar a la Argentina por Jama. Mientras que, por determinación de Chile, no se posibilitó aún el acceso a los vehículos que seencontraban en territorio argentino.

Cabe recordar que la inhabilitación del paso fronterizo, prevista inicialmente hasta el lunes 26 a las 13, se dio por recomendación de Vialidad Chile en respuesta a las condiciones climáticas adversas presentes desde la tarde de ayer y que se mantendrán durante el fin de semana, con el fin de priorizar la seguridad de los usuarios del corredor internacional.

“Acreditamos con fotografías y filmaciones de vehículos que portan telefonía satelital que la ruta estaba operativa y no estaba nevando”, explicó al tiempo que aclaró que “no se pudo lograr lo mismo a la inversa, el paso de Argentina a Chile”, situación que calificó como “un contrasentido”.