24°
23 de Enero,  Jujuy, Argentina
Logo radio jujuy fm
logo play 0:00 logo sound

TEMAS

Policiales
Regional 7
Policiales
Pronostico del clima
Policiales
Policiales
salud
Policiales
regional
Paso de Jama habilitado
Policiales
Regional 7
Policiales
Pronostico del clima
Policiales
Policiales
salud
Policiales
regional
Paso de Jama habilitado

DÓLAR OFICIAL

$1450.00

DÓLAR SOLIDARIO

$

DÓLAR BLUE

$1495.00

3884873397
PUBLICIDAD
Restricciones en Jama por condiciones climáticas adversas

Jujuy habilitó el paso a Argentina

Por disposición chilena continúa cerrado el ingreso a ese país.

Viernes, 23 de enero de 2026 00:00
PASO DE JAMA | SE HABILITÓ EL RETORNO A ARGENTINA PERO NO EL INGRESO A CHILE.

Jujuy fue clave en la gestión de la apertura del paso de Chile hacia  Argentina en Jama a través de la Agencia Provincial del Corredor Bioceánico. Alejandro Marenco, el titular del organismo, estuvo al frente de las tratativas con autori‑dades nacionales y chilenas.

De esta manera, en la tarde noche de ayer, los vehículos que se encontraban varados del lado chileno pudieron ingresar a la Argentina por Jama. Mientras que, por determinación de Chile, no se posibilitó aún el acceso a los vehículos que seencontraban en territorio argentino.

Cabe recordar que la inhabilitación del paso fronterizo, prevista inicialmente hasta el lunes 26 a las 13, se dio por recomendación de  Vialidad Chile en respuesta a las condiciones climáticas adversas  presentes desde la tarde de ayer y que se mantendrán durante el fin de semana, con el fin de priorizar la seguridad de los usuarios del corredor internacional.

“Acreditamos con fotografías y filmaciones de vehículos que portan telefonía satelital que la ruta estaba operativa y no estaba nevando”, explicó al tiempo que aclaró que “no se pudo lograr lo mismo a la inversa, el paso de Argentina a Chile”, situación que calificó como “un contrasentido”.

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD