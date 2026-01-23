24°
Ocurrió en barrio Belgrano

Quemó la casa de su expareja y ahora le robó

El inculpado de 33 años todavía sigue en libertad.

Viernes, 23 de enero de 2026 00:00
daños | el hecho se registró el viernes en un asentamiento de campo verde.

Un hombre de 33 años, que el viernes de la semana pasada fue denunciado de haber incendiado la vivienda de su expareja, y que desde ese momento se encuentra prófugo de la Justicia, volvió a atacar a su víctima, le robó su celular y todavía sigue en libertad.

Los efectivos de la Seccional 44º del barrio San Martín de la capital jujeña, recibieron un alerta a través del sistema de emergencia 911 sobre un hecho de violencia de género en progreso en la vía pública, en la intersección de 1º de Mayo y Juncal.

De inmediato una comisión de efectivos se hizo presente en el lugar y se entrevistó con una mujer en estado de shock, quien manifestó que cuando caminaba por el lugar, fue interceptada por su expareja, quien la atacó a golpes y le robó su teléfono celular.

La víctima manifestó que sobre el hombre de 33 años pesa una medida de restricción perimetral emitida por el Juzgado de Violencia de Género y que el viernes de la semana pasada, hizo caso omiso e incendió su vivienda ubicada en el asentamiento Alto Verde, del barrio Campo Verde de la capital jujeña.

La víctima describió como estaba vestido el agresor y los efectivos realizaron un recorrido preventivo por la zona, para tratar de dar con él, pero con resultados negativos.

Según se pudo establecer, la víctima de 46 años denunció penalmente a su entonces pareja en reiteradas oportunidades, en sede policial de la Seccional 50º y recién a principio de enero, el Juzgado resolvió una medida de restricción perimetral por el tiempo de 90 días.

Las actuaciones fueron remitidas al ayudante fiscal zonal del MPA, habilitado en la feria judicial, quien solicitó al Juzgado de Violencia de Género la inmediata detención del inculpado.

 

