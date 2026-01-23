Secuestran 200 kilos de hojas de coca en su estado natural

Efectivos de Gendarmería Nacional secuestraron 200 kilos de hojas de coca en su estado natural, que estaban ocultos en el piso de un colectivo de media distancia, que había partido desde la ciudad fronteriza de La Quiaca.

Según las fuentes que fueron consultadas por nuestro diario, el hecho se registró la madrugada del miércoles, cuando el personal de la Sección "Tres Cruces" del Escuadrón 21 "La Quiaca", inspeccionó un ómnibus y efectuó el registro del rodado.

Del resultado de la inspección ocular, los funcionarios divisaron irregularidades en los tornillos de una tapa, situada en el sector del piso del ómnibus y percibieron un fuerte olor a hojas de coca, por lo que los gendarmes solicitaron autorización a la Unidad Fiscal Federal de la provincia para una requisa más exhaustiva.

Seguidamente, los uniformados realizaron el pasaje con el can antinarcóticos de Gendarmería Nacional, el cual reaccionó de manera exaltada cuando olfateó el sector.

Ante estos acontecimientos, y al estar frente a un posible hecho ilícito, los efectivos usaron herramientas para retirar los tornillos que ajustaban la tapa y detectaron un compartimiento donde se escondían diversos paquetes con el vegetal.

El procedimiento culminó con la incautación de 200 kilos de hojas de coca en estado natural como así también dos ciudadanos quedaron supeditados a la causa.

Una fuente cercana a la investigación, le confió a nuestro diario que el cargamento secuestrado tiene un valor aproximado a los 16 millones de pesos en la venta informal en nuestra provincia y en otras, como ser la de Salta, el costo va incrementando.

Los efectivos de la Fuerza Nacional continúan con los trabajos de inspección en distintos tramos de las rutas nacionales que atraviesan la provincia, con el fin de evitar el ingreso de cualquier tipo de cargamento de forma irregular al país.