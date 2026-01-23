"Estamos sin margen para el error", dijo Herrera

Talleres se prepara, se pone a punto, para mostrar su mejor versión este domingo desde las 18 en la revancha de la final de la zona Norte del Regional. El "expreso" tiene que revertir el 2 a 0 sufrido en el duelo de ida ante Tucumán Central.

Por todo lo anteriormente escrito, el cuadro periqueño no quiere dejar detalles librados al azar y bajo las órdenes de su entrenador Víctor Nazareno Godoy corrige errores y fortalece virtudes.

El futbolista tucumano de Talleres, que llegó al club para afrontar este torneo Regional, Nicolás Herrera, dialogó con la prensa y dejó sensaciones de todo lo que se esta viviendo en el "mundo azul" por estos días.

"Estoy entrenando bien normalidad luego de una molestia, pensando revertir el 2 a 0", dijo con convencimiento el deportista demostrando también el optimismo reinante en el plantel.

Cuando se le consultó por cómo se imagina el duelo de este fin de semana en el "Plinio Zabala", el entrevistado respondió: "El domingo será una batalle intensa, enfocados en que podemos dar vuelta y dar pelea hasta el final".

Sobre el marco que habrá en la revancha el mediocampista comentó: "Ellos traeran gente de visitante, pero somos locales y los hinchas harán sentir su apoyo".

En definitiva, Herrera sintetizó todo en una solo frase: "Estamos sin margen para el error". Y es que el "expreso" tendrá que ser contundente en ofensiva y férreo en defensa para poder clasificar a la soñada final por el ascenso.

En cuanto a cómo siguen los entrenamiento hasta la revancha del domingo ante el "rojo" de Villa Alem, Talleres hoy y mañana entrenará con la misión de despejarle dudas a su DT. Por lo pronto, la vuelta a la defensa de Mariano Arroyo es una de las certezas del once inicial que Godoy pondrá en cancha.

En Chaco

La persistentes tormentas de los días pasados en el NEA hicieron estragos en varias localidades. En Castelli, Chaco la cancha de Sportivo Cultural quedó anegada y el duelo ante Defensores de Puerto Vilelas por la ida de las semifinales de la zona Litoral Norte no se pudo disputar y fue suspendida dos días seguidos. Ese primer duelo se jugará finalmente hoy desde las 17.15.