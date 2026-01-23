En España, Posadas recibió el premio BTV por Maimará

En la inauguración del stand de la Argentina en la edición 2026 de la Fitur, en Madrid el pasado miércoles, el ministro de Cultura y Turismo de Jujuy, Federico Posadas, recibió de manos de la secretaria General de ONU Turismo, Shaikha Alnuwais, la designación como Best Tourism Villages (BTV) para la localidad de Maimará.

El secretario de Turismo y Ambiente de la Nación, Daniel Scioli, encabezó el acto donde la nueva edición ferial abrió sus puertas hasta el próximo lunes, y donde Jujuy se promocionará como destino turístico integrando la comitiva oficial nacional. En la muestra turística intervienen más de 150 países y 10.000 empresas.

Aparte de Scioli, Posadas y Alnuwais también participaron de la ceremonia los gobernadores de San Juan, Marcelo Orrego, y de Misiones, Hugo Passalacqua, y la presidente de la Cámara Argentina de Turismo, Laura Teruel.

En la feria junto a Jujuy más de 70 empresarios del sector privado y referentes provinciales promocionan sus destinos y se contactan directamente con profesionales del rubro de todo el mundo. Aparte, Scioli entregó a Alnuwais una placa de reconocimiento por su compromiso con la Argentina.

"Ratificamos el compromiso de fortalecer el trabajo conjunto, impulsar las inversiones en la Argentina y avanzar en una agenda marcada por la innovación tecnológica y la aplicación de la inteligencia artificial al turismo", dijo Scioli al brindar la distinción.

En ese contexto, la ONU Turismo entregó la distinción Best Tourism Villages a Maimará y Colonia Carlos Pellegrini (Corrientes), los dos pueblos argentinos que resultaron elegidos como Mejores Pueblos Turísticos rurales en octubre del año pasado.

Cumpliendo con su agenda de trabajo, Scioli posteriormente firmó un acuerdo estratégico entre Visit Argentina e Iberia para fortalecer la conectividad aérea y la promoción internacional de la Argentina en mercados europeos clave, acompañando el crecimiento de la oferta de vuelos y reforzando el posicionamiento del país como destino competitivo.

La campaña acordada por Visit Argentina e Iberia contempla acciones en tres mercados prioritarios —España, Reino Unido y Francia— a través de descuentos en tarifas y acciones promocionales digitales que den una gran visibilidad a ofertas de vuelos desde España hacia la Argentina, poniendo en valor a Buenos Aires como puerta de entrada al país.

La Feria Internacional de Turismo es el evento de referencia en el sector turístico y la feria líder para los mercados receptivos y emisores a nivel mundial.

Un punto de encuentro global clave para los profesionales de la industria turística y la mayor plataforma de negocio del sector.