Detenidas por narcomenudeo

Efectivos de la Brigada de Narcotráfico de Perico (UR6), desarticuló un punto de venta de estupefacientes en el barrio Parque Retorno durante la tarde del pasado sábado.

El operativo contó con la colaboración del cuerpo especial (Ceop), logrando desbaratar una boca de expendio que operaba de manera clandestina en una vivienda de la zona.

El procedimiento se realizó alrededor de horas 18, cuando los efectivos policiales ejecutaron la orden de allanamiento en un domicilio del mencionado sector. En el lugar, el personal interviniente logró el secuestro de 52 envoltorios con clorhidrato de pasta base de cocaína, elementos de fraccionamiento, un teléfono celular más la suma de 90 mil pesos.

La labor policial permitió identificar y demorar a dos mujeres de 29 y 27 años, quienes se encontraban en plena actividad ilícita al momento del ingreso de las fuerzas de seguridad.

Las mujeres quedaron alojadas en calidad de aprehendidas por disposición del ayudante fiscal zonal bajo la carátula de investigación penal preparatoria.

Todos los elementos probatorios, incluyendo un plato con restos de sustancia y recortes de polietileno, fueron incautados y puestos a disposición de la Justicia, mientras se aguardan nuevas directivas legales para avanzar con la causa.