Son 53 cámarasdeseguridad que se instalarán en Tilcara

El municipio de Tilcara acordó con Jujuy Digital Sapen la ubicación de 53 cámaras de seguridad en diferentes sectores estratégicos de la ciudad, con el objetivo de intensificar la seguridad y las medidas de prevención.

A través de una charla operativa y técnica funcionarios de Sapen, Valeria Mendoza, socializó el proyecto con representantes de la Seccional de Policía N° 14, de la Unidad Regional N° 3 y del hospital "Salvador Mazza", para la inmediata ubicación del sistema de seguridad.

El inicio de la tarea se acordó con la instalación de los postes para la extensión de la red de fibra educativa provincial y posteriormente se colocarán las cámaras. Mendoza, titular del organismo, afirmó que ya se está en condiciones de comenzar la obra en este pueblo y otros de la provincia.

En la villa se instalarán tres tipos de cámaras: PTZ inteligente que identifica rostros y patentes, con éstas, personal del Ministerio de Seguridad sabrá quién entra y sale del pueblo, rastrear de manera inmediata a personas con pedido de captura, tener un mayor control vial, tomar imágenes hasta 300 metros y cotejar si se cumple con los límites de velocidad.

Por su parte, las cámaras Domo con visión 360°, que también identifican rostros, estarán ubicadas estratégicamente en los espacios de mayor concurrencia pública, como plaza, calles Belgrano y Lavalle. Permitirán identificar a personas y a quienes también tengan un pedido captura posibilitando al personal ejecutar de manera inmediata.

Las terceras son cámaras estándar que se ubicarán en los sectores barriales, si bien es cierto, son más limitadas que las dos anteriores, pero su integración a la red permitirán cubrir el ejido municipal y los alrededores de acuerdo a un mapa del delito definido por Seguridad.

El equipamiento permitirá generar un sistema de predicción donde Seguridad podrá establecer patrones delictivos y a la vez las cámaras generarán el alerta, o sea, se ampliará la tarea preventiva y no actuar posteriormente sobre lo sucedido. Esto, sin dudas, brindará más tranquilidad a los vecinos y turistas.

La funcionaria afirmó que las cámaras "detectan previenen y generan patrones y alarmas, por lo que el Ministerio de Seguridad deberá disponer personal en la calle trabajando antes esas alertas y alarmas. Con esto mejorará significativamente la seguridad pública", agregó Mendoza.

Por último aclaró que la instalación y funcionamiento del sistema posee un proceso, "hay que acompañarlo y destacó que es un gran esfuerzo el que hace la Provincia en implementarlo, por eso es importante cuidarlo". El objetivo es que en marzo ya esté operativo.

Con los nombrados estuvieron el sub comisario Rodolfo Cabana, jefe de la Seccional N° 14 de Tilcara; Norma González, 2da. Jefe de la UR N° 3; el sub oficial principal Mario Tintilay, de Seguridad; y Marcela Benicio, a cargo de la dirección del nosocomio tilcareño.