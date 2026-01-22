Avanzan obras de seguridad vial y equipamiento urbano

El intendente Raúl Jorge visitó las obras de construcción de un derivador vehicular, reacondicionamiento de cordón cuneta, instalación de iluminación y equipamiento urbano en el espacio verde y polideportivo ubicado en la intersección de avenida Presidente Perón, Formosa y 20 de Febrero, en el barrio Kennedy.

Durante el recorrido, el jefe del Ejecutivo Municipal expresó que: "A pesar de las inclemencias del tiempo y las lluvias, seguimos trabajando, no paramos. En este importante espacio verde, que también constituye un punto muy peligroso para el tránsito, se está construyendo un derivador y se proyecta un polideportivo nivelado, en condiciones adecuadas".

"Fundamentalmente —continuó— estamos incorporando un elemento clave para la seguridad: una valla de contención para evitar que balones o pelotas crucen la calle, ya que detrás de ellos suele ir un niño o una persona, lo que representa un riesgo. Se trata de un espacio que no es de grandes dimensiones y todas las intervenciones que se realizan forman parte de un gran proyecto integral".

Asimismo, destacó que la intervención municipal también incluye la repavimentación de arterias que se encontraban en mal estado, lo que "va a traer una gran solución para todo el barrio". Agregó además: "Contamos con un gran apoyo vecinal. Aquí están los representantes que utilizan este espacio, a quienes les vamos a brindar todas las condiciones necesarias para la práctica deportiva. El polideportivo de Kennedy ya cuenta con nuevas instalaciones, como vestuarios, lo que permitirá un mejor desarrollo de las actividades".

Por su parte, el director general de Planeamiento Urbano, Marco Santos, precisó que: "Estamos trabajando para mejorar la conectividad de acceso y egreso a la ciudad, además de generar un espacio más confortable para el uso de los vecinos. Se construye un derivador vehicular para optimizar la circulación y darle mayor funcionalidad a este sector tan importante de la avenida Presidente Perón".

"Efectivamente, estamos reacondicionando los cordones cuneta que requerían reemplazo, trabajando con hormigón en el derivador y realizando tareas en la plaza, como la instalación de iluminación y otros elementos de equipamiento urbano", concluyó Santos.