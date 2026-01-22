22°
“Carnaval de los Deseos”

Lanzan el laboratorio escénico

Esta nueva iniciativa tiene un estreno previsto en el Teatro El Pasillo.

Jueves, 22 de enero de 2026 00:00

A partir del 2 de febrero, San Salvador de Jujuy será escenario del inicio de "Carnaval de los Deseos", un taller-laboratorio de creación y montaje escénico que propone un proceso intensivo de investigación teatral y corporal, con el objetivo final de dar vida a una obra original que será estrenada ante el público.

El laboratorio se desarrollará en el Teatro El Pasillo, ubicado en José de la Iglesia 1190, y estará dirigido por el director y productor peruano Javier Valencia (Xavi), referente del teatro, la danza y el cine con una reconocida trayectoria internacional. La propuesta invita a un grupo de intérpretes a entrenar, investigar y crear colectivamente una puesta en escena desde cero, sin partir de un texto previo.

Durante el proceso de trabajo, los participantes abordarán el entrenamiento corporal, el movimiento, la presencia escénica y el vínculo con el espacio, explorando materiales físicos y expresivos que luego se transformarán en lenguaje teatral. La obra surgirá del cruce entre los cuerpos, la investigación colectiva y el trabajo sostenido a lo largo del laboratorio.

Según explicaron desde la organización, Carnaval de los Deseos no se plantea únicamente como un espacio formativo, sino como un proceso de creación real y concreto. El proyecto incluye un acompañamiento artístico guiado, instancias de montaje y ensayos, un estreno oficial en el Teatro El Pasillo y funciones programadas. Además, la obra resultante tendrá la posibilidad de circular dentro de la red de la Asociación Anaqueronte.

La convocatoria está dirigida a actores, actrices, bailarines, performers y personas interesadas en la creación escénica, sin que sea un requisito contar con experiencia previa, lo que amplía el acceso a quienes deseen incursionar en el lenguaje teatral desde una perspectiva experimental y colectiva.

Para más información o inscribirse pueden comunicarse a los teléfonos +54 9 388 454 6228 o +51 9 141 76552.

 

Temas de la nota

