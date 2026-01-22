22°
En la localidad de Palma Sola

Colectivero manejaba con 1,39 de alcohol en sangre

El conductor perdió el control y el rodado quedó atascado en un pozo. No se registraron heridos entre los pasajeros.

Jueves, 22 de enero de 2026 00:00
SECCIONAL 36° | INTERVINO EN EL HECHO Y QUEDÓ A CARGO DE LAS ACTUACIONES COMPLEMENTARIAS.

Un colectivero que circulaba con 1,39 gramos de alcohol por litro de sangre (g/l) sufrió un incidente vial en la ruta provincial N° 81, en cercanías de la localidad de Palma Sola. No se registraron heridos entre los pasajeros que se dirigían a participar de encuentros deportivos, aunque al conductor le labraron el acta por la infracción cometida.

El hecho sucedió días pasados por la tarde, cuando el hombre debía transportar en un colectivo Mercedes Benz a un grupo de personas que iban a participar en las olimpiadas barriales en el barrio Nueva Esperanza, de la mencionada localidad.

En ese contexto, el ómnibus se desplazaba por la ruta 81 y en el momento que iba a ingresar al nombrado sector barrial el colectivero pasó por un pozo que generó la pérdida de control del vehículo y realizó una brusca maniobra para evitar el siniestro vial.

Sin embargo, a raíz de esto el colectivo quedó atascado de tal manera que las ruedas traseras estaban en el aire. Por lo tanto, se dio aviso al Sistema 911.

Fue entonces que una ambulancia del Same llegó al escenario del incidente y constató que ninguno de los pasajeros requería ser asistido, ya que solo sufrieron golpes leves.

Sin embargo, Seguridad Vial se constituyó y le realizó el control de alcoholemia al conductor, un hombre de 70 años. Así fue cómo se supo que el colectivero manejaba con 1,39 g/l de alcohol. Como consecuencia de la infracción, se le labró el acta correspondiente.

Por último, los efectivos policiales de la Seccional 36° que llegaron hasta el escenario del hecho se comunicaron con el ayudante fiscal del Ministerio Público de la Acusación (MPA), quien dispuso que un agente quede resguardando el vehículo atascado hasta que se lo retire del lugar y lo trasladen a la dependencia de Palma Sola en calidad de secuestrado.

 

