Palpalá prepara un espectáculo gratuito para las familias

En la ciudad de Palpalá, se realizará este miércoles 21 el encuentro de payasos, en conmemoración del natalicio del payaso Pirulín que se celebra en Jujuy. Esta iniciativa, busca llevar entretenimiento y alegría a todas las localidades de la provincia. La referente Lilian Benítez y junto a distintos artistas, entre ellos el payaso Muralito, hicieron la invitación para que toda la comunidad se una a la jornada, que contará con espectáculos, juegos y magia.

El esperado evento se realizará mañana desde las 15 hasta las 21, en el estadio "Olímpico" de Palpalá con ingreso libre y gratuito. La elección del lugar se debió a su capacidad, que permite recibir más familias y también porque cuenta con cobertura en caso de lluvia.

MAGO REY SARAO, TAMBIÉN PARTICIPA

Participarán entre 18 y 20 artistas, entre ellos figuras como el payaso Luisiño y Muñequín desde Bolivia, Chicholín y Tribilín desde Salta, el mago Rey Sarao y la payasa local Chisponita, además de múltiples artistas de San Salvador de Jujuy. Cada uno ofrecerá rutinas propias, juegos en el escenario para padres e hijos, y números de magia cómica.

Los organizadores destacaron que la iniciativa busca no solo entretener, sino también alejar a los niños de los celulares y fomentar la creatividad, además de recordar que el espectáculo está pensado para toda la familia, ya que "los grandes también tienen algo de chico".

Cabe destacar que, esta es la primera vez que el Día del Payaso Jujeño se realiza fuera de la capital provincial, y se planea llevarlo a otras localidades en los próximos años. Los organizadores expresaron su agradecimiento a la Municipalidad de Palpalá, y al intendente Rubén Eduardo Rivarola, por haber concedido el espacio para la realización del evento.

Taller de folclore

La Municipalidad de Palpalá invitó al Taller de Verano de Folclore, una propuesta cultural gratuita destinada a mayores de 16 años. Las clases estarán a cargo de la profesora Nidia Salvatierra y se dictarán los días lunes, miércoles y viernes en el Paseo de los Artesanos, ubicado en Juan José Paso esquina Río Chubut. El taller contará con dos niveles: inicial, de 19 a 20.30, e intermedio, de 20.30 a 22.

Las clases comenzaron el 12 de enero, pero las inscripciones continúan abiertas. Los interesados pueden sumarse en los días y horarios mencionados.

Descacharrado

Por otra parte, el municipio palpaleño anunció que el operativo de descacharrado continuará esta semana el día jueves, 22 de enero. Este se programó para realizar en los barrios Belgrano y Raúl Galán desde las 8 de la mañana a las 12.30.

El objetivo del procedimiento es eliminar potenciales criaderos del mosquito Aedes Aegypti, transmisor de enfermedades como el dengue, zika y chikungunya. Por esta razón, desde el Ejecutivo instaron a los vecinos a revisar su domicilio y colaborar con los recolectores.