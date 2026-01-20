"Motochorros" asaltaron a un joven a mano armada

"Motochorros" interceptaron y asaltaron a mano armada a un joven mientras caminaba por las calles del barrio capitalino de Mariano Moreno. Uno de los sospechosos le colocó el cuchillo en el cuello para concretar el robo.

La víctima se desplazaba a pie por la calle San Lorenzo el sábado pasado por la tarde, cuando al llegar a la esquina con Guatemala una moto con dos ocupantes paró cerca suyo. Tras esto se bajaron los dos motociclistas y fueron directo sobre el damnificado, al cual acorralaron.

Fue entonces que uno de los "motochorros" extrajo un cuchillo, lo colocó en el cuello del joven y le quitó de las manos el teléfono celular. Luego los sujetos regresaron al rodado y se dieron a la fuga rápidamente.

Finalmente, tras la consumación del ilícito el joven se dirigió a la Seccional 30° y realizó la denuncia aportando las características de los sospechosos que lo abordaron y asaltaron.