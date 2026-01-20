20°
20 de Enero,  Jujuy, Argentina
Hackearon
Artistas locales
regional
boleto
Barrio Malvinas
Yacón
San Francisco de Alava
deporte social
Bomberos y Defensa Civil
barrio coronel arias
Barrio Mariano Moreno

"Motochorros" asaltaron a un joven a mano armada

Uno de los sospechosos amenazó a la víctima con un cuchillo en el cuello.

Martes, 20 de enero de 2026 00:00
SECCIONAL 30° | DONDE LA VÍCTIMA REALIZÓ LA DENUNCIA.

"Motochorros" interceptaron y asaltaron a mano armada a un joven mientras caminaba por las calles del barrio capitalino de Mariano Moreno. Uno de los sospechosos le colocó el cuchillo en el cuello para concretar el robo.

La víctima se desplazaba a pie por la calle San Lorenzo el sábado pasado por la tarde, cuando al llegar a la esquina con Guatemala una moto con dos ocupantes paró cerca suyo. Tras esto se bajaron los dos motociclistas y fueron directo sobre el damnificado, al cual acorralaron.

Fue entonces que uno de los "motochorros" extrajo un cuchillo, lo colocó en el cuello del joven y le quitó de las manos el teléfono celular. Luego los sujetos regresaron al rodado y se dieron a la fuga rápidamente.

Finalmente, tras la consumación del ilícito el joven se dirigió a la Seccional 30° y realizó la denuncia aportando las características de los sospechosos que lo abordaron y asaltaron.

 

