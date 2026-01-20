Castración, vacunación y registro de mascotas

La Municipalidad de San Salvador de Jujuy, a través de la Dirección de Zoonosis, informó el cronograma de actividades previstas para la semana, que incluye servicios de quirófano móvil, vacunación antirrábica y registro de mascotas en distintos barrios de la ciudad.

Estas acciones tienen como objetivo promover la tenencia responsable de animales y fortalecer las políticas de salud pública.

El cronograma se puso en marcha ayer a las 8 con actividad del quirófano móvil en el CPV Combate (de Manzana 26, Lotes 43, 47, de las 47 Hectáreas de Alto Comedero) y seguirá hoy, de 9 a 12, con la vacunación antirrábica y registro de mascotas en Pasaje Gaucho Rivero 826 del barrio Malvinas Argentinas.

En tanto que mañana está previsto vacunación y registro, de 9 a 12, en Tumusla 795 (Club Luján) del barrio Luján, y de 15 a 18 en Humahuaca 193, en el mismo barrio.

El jueves el quirófano móvil estará a las 14 en avenida Marina Vilte 1.263 del Sector B6 de Alto Comedero, donde de 14 a 17 se hará también vacunación y registro.

Finalmente el viernes, el quirófano móvil estará a las 14 en el CIC Che Guevara (Manzana 1, Lote 1 del barrio Che Guevara de Alto Comedero), mientras que de 15 a 18 se realizará vacunación y registro en Alberti 643 del barrio General Arias.

Desde la citada área municipal se recordó a los vecinos asistir con sus mascotas con correa, bozal en caso de razas grandes y cumplir con las recomendaciones del personal afectado a las distintas tareas.

Capillas Musicales

La Secretaría de Cultura de la Provincia informó que se encuentra abierta la convocatoria para la presentación de proyectos musicales de cámara que formarán parte de la programación 2026 del Ciclo Capillas Musicales. La recepción de propuestas se realizará hasta el lunes 9 de febrero y la presentación debe efectuarse por Mesa de Entrada del Ministerio de Cultura y Turismo, ubicado en Belgrano y Gorriti de esta capital.