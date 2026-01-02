Cartelera del Carnaval de Los Tekis 2026

Las entradas ya están disponibles a través de www.lostekis.com.ar, y se recomienda adquirirlas pronto, ya que las primeras tandas cuentan con los mejores precios.

Entre los artistas confirmados, se destacan Luck ra, Luciano Pereyra, Kapanga, El chaqueño Palavecino, Q'lokura, Los nocheros, Desakta2, La Pepa Brizuela, Lazaro caballero, Carafea, Los tabaleros, Los Nombradores del Alba, Franco barrionuevo, Coroico, Diableros, Tunay, Llokallas, Angelo Aranda, Willy Campero, Los de jujuy, Los Melli y Dj's invitados.

Estos artistas se sumarán al escenario para hacer de esta nueva edición del Carnaval de Los Tekis una celebración que fusiona cultura, música y tradición.