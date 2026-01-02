Un argentino fue atacado a palazos en una playa de Brasil

Una escena registrada en Praia Central do Balneário Camboriú, en el litoral norte de Santa Catarina, Brasil, desató una ola de repercusiones luego de que se viralizara el video de la pelea entre un turista argentino y empleados de un puesto de comida en la playa.

El local es una especie de quiosco llamado “Ponto de Milho 69″. Según detallaron medios locales como Jornal Razao y ND Mais, la situación se originó la mañana del miércoles 31 y escaló tras un desacuerdo por los precios cobrados.

De acuerdo con la información publicada por CNN Brasil, la Municipalidad de Balneário Camboriú intervino formalmente al notificar esa misma noche al responsable del quiosco involucrado. El procedimiento administrativo abierto busca esclarecer los hechos y determinar si existió una conducta incompatible con la normativa que regula la actividad comercial en espacios públicos.

El conflicto comenzó cuando el turista argentino, tras consumir productos en el quiosco, recibió una cuenta que, según su versión, alcanzó los 150 reales (moneda brasileña). El reclamo por el presunto sobrecargo derivó en un cruce verbal que, en cuestión de minutos, pasó a la agresión física, tal como captaron los teléfonos de quienes estaban presentes.

Las imágenes muestran a tres empleados atacando al turista con una escoba. Luego, con una patada, se sumó un tercer vendedor que parece ser de otro puesto, pero acudió para ayudar a sus colegas.