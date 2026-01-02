21°
2 de Enero,  Jujuy, Argentina
Logo radio jujuy fm
logo play 0:00 logo sound

TEMAS

Tommy Lee Jones
México
Luna del lobo
fuertes tormentas
Brasil
Rusia
CGT
Un argentino fue atacado en una playa de Brasil
carnaval 2026
Tommy Lee Jones
México
Luna del lobo
fuertes tormentas
Brasil
Rusia
CGT
Un argentino fue atacado en una playa de Brasil
carnaval 2026

DÓLAR OFICIAL

$1495.00

DÓLAR SOLIDARIO

$

DÓLAR BLUE

$1530.00

3884873397
PUBLICIDAD
TENDENCIAS

Un argentino fue atacado a palazos en una playa de Brasil

El conflicto comenzó por un malentendido en el precio de la comida. Las imágenes se viralizaron rápidamente en redes sociales

Viernes, 02 de enero de 2026 19:17

Una escena registrada en Praia Central do Balneário Camboriú, en el litoral norte de Santa CatarinaBrasil, desató una ola de repercusiones luego de que se viralizara el video de la pelea entre un turista argentino y empleados de un puesto de comida en la playa.

El local es una especie de quiosco llamado “Ponto de Milho 69″. Según detallaron medios locales como Jornal Razao y ND Mais, la situación se originó la mañana del miércoles 31 y escaló tras un desacuerdo por los precios cobrados.

De acuerdo con la información publicada por CNN Brasil, la Municipalidad de Balneário Camboriú intervino formalmente al notificar esa misma noche al responsable del quiosco involucrado. El procedimiento administrativo abierto busca esclarecer los hechos y determinar si existió una conducta incompatible con la normativa que regula la actividad comercial en espacios públicos.

El conflicto comenzó cuando el turista argentino, tras consumir productos en el quiosco, recibió una cuenta que, según su versión, alcanzó los 150 reales (moneda brasileña). El reclamo por el presunto sobrecargo derivó en un cruce verbal que, en cuestión de minutos, pasó a la agresión física, tal como captaron los teléfonos de quienes estaban presentes.

Las imágenes muestran a tres empleados atacando al turista con una escoba. Luego, con una patada, se sumó un tercer vendedor que parece ser de otro puesto, pero acudió para ayudar a sus colegas.

 

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD