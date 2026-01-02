23°
2 de Enero,  Jujuy, Argentina
CARNAVAL 2026

Cartelera del Carnaval de Los Tekis 2026

Los Tekis se preparan para celebrar el Carnaval 2026 con una gran cartelera de artistas que harán vibrar Ciudad Cultural durante 4 días.

Viernes, 02 de enero de 2026 21:03

Las entradas ya están disponibles a través de www.lostekis.com.ar, y se recomienda adquirirlas pronto, ya que las primeras tandas cuentan con los mejores precios.

Entre los artistas confirmados, se destacan Luck ra, Luciano Pereyra, Kapanga, El chaqueño Palavecino, Q'lokura, Los nocheros, Desakta2, La Pepa Brizuela, Lazaro caballero, Carafea, Los tabaleros, Los Nombradores del Alba, Franco barrionuevo, Coroico, Diableros,  Tunay, Llokallas, Angelo Aranda, Willy Campero, Los de jujuy, Los Melli y Dj's invitados.

Estos artistas se sumarán al escenario para hacer de esta nueva edición del Carnaval de Los Tekis una celebración que fusiona cultura, música y tradición.

