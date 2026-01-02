16°
Tommy Lee Jones
México
Luna del lobo
fuertes tormentas
Brasil
Rusia
CGT
Un argentino fue atacado en una playa de Brasil
carnaval 2026

EL TIEMPO EN JUJUY

Primer viernes del año con lluvias

Rige alerta amarilla por tormentas fuertes para el primer fin de semana del año. 

Viernes, 02 de enero de 2026 17:12

Una tormenta de lluvia cae este viernes en gran parte de la provincia, el Servicio Meteorológico Nacional había anticipado estas condiciones, renovando la alerta amarilla para la capital provincial y zonas aledañas. 

El SMN informa que para este sábado se espera tormentas fuertes por la tarde, con una probabilidad de precipitación del 70%. La temperatura mínima será de 18°C y la máxima alcanzará los 30°C.

Para el domingo, las condiciones se mantendrán similares a las del sábado, con temperaturas y niveles de inestabilidad en la misma línea.

Las autoridades recomiendan circular con precaución, evitar zonas inundadas y mantenerse atentos a los nuevos avisos meteorológicos.

Fuerte temporal en Alto Comedero

Un fuerte temporal de lluvia azotó al barrio Alto Comedero provocando inundación de calles en el sector de las 47 Hectáreas. También se registraron daños materiales por ingreso de agua a las viviendas de distintos barrios.

Un vídeo que circula en redes sociales muestra como un vehículo quedó varado en medio del agua, luego de que la corriente superara por completo la calzada.

Vecinos del barrio reportaron el ingreso de agua a sus viviendas, provocando pérdidas y gran preocupación entre las familias del sector.


 

 

