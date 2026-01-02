23°
2 de Enero,  Jujuy, Argentina
Un argentino fue atacado en una playa de Brasil
Un argentino fue atacado en una playa de Brasil

"Luna del lobo"

Llega la primera Super Luna del 2026

Conocida como "Luna del lobo", un nombre heredado de denominaciones del hemisferio norte asociadas al invierno boreal.

Viernes, 02 de enero de 2026 16:12

La Luna alcanzará su punto máximo de iluminación el 3 de enero a las 23:03 (hora argentina), aunque podrá apreciarse en su plenitud desde el 1 de enero y durante varios días posteriores. El fenómeno será visible a simple vista en todo el país, siempre que las condiciones del cielo lo permitan. Además, al tratarse de una Superluna, se verá más grande y brillante de lo habitual.

Estas son las claves del evento astronómico:

Será una Superluna, ya que coincidirá con el perigeo, el punto en el que la Luna se encuentra más cerca de la Tierra.

Se verá aproximadamente un 6 % más grande y un 13 % más luminosa que una Luna llena común.

Coincidirá con la lluvia de meteoros Cuadrántidas, aunque la intensidad de la luz lunar dificultará su observación.

Podrá observarse desde toda la Argentina, sin necesidad de telescopios ni instrumentos especiales.

Su punto máximo será el 3 de enero, aunque el disco lunar comenzará a verse plenamente iluminado desde el primer día del año.

Esta Luna llena es conocida como “Luna del Lobo”, un nombre que proviene de antiguas tradiciones de Europa y América del Norte. Durante los inviernos más crudos, se creía que los lobos aullaban con mayor frecuencia en enero debido a la escasez de alimento. Actualmente, se sabe que esos aullidos forman parte de su comportamiento social y de comunicación.

En el plano simbólico, la Luna del Lobo está asociada a la introspección, la resiliencia y el fortalecimiento de los lazos comunitarios. Al tratarse de la primera Luna llena del año, muchas culturas la vinculan con un momento de balance personal, escucha interior y reafirmación de la fuerza propia frente a la adversidad.

