No se reportaron víctimas

Un sismo de magnitud 6,5 sacudió el centro de México

 Las autoridades trabajan para determinar las secuelas del fenómeno natural.

Viernes, 02 de enero de 2026 15:18

Un sismo de magnitud 6,5 en la escala Richter se registró este viernes en México a las 7.58 hora local.

El sismo tuvo su epicentro frente a las costas del sureño estado de Guerrero, en el Pacífico, pero sus efectos se detectaron en varias ciudades del país, incluida la capital mexicana.

El movimiento telúrico fue percibido en varios puntos de la capital y obligó a la suspensión temporal de la habitual rueda de prensa matutina de la presidenta, Claudia Sheinbaum.

El sismo tuvo su epicentro a 15 kilómetros de San Marcos, estado de Guerrero, informó Sheinbaum a su regreso a Palacio Nacional minutos después del temblor. La mandataria aseguró que de manera preliminar no se tienen reportes de “daños graves” ni en Ciudad de México ni en Guerrero.

