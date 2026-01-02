Primer viernes del año con lluvias

Una tormenta de lluvia cae este viernes en gran parte de la provincia, el Servicio Meteorológico Nacional había anticipado estas condiciones, renovando la alerta amarilla para la capital provincial y zonas aledañas.

El SMN informa que para este sábado se espera tormentas fuertes por la tarde, con una probabilidad de precipitación del 70%. La temperatura mínima será de 18°C y la máxima alcanzará los 30°C.

Para el domingo, las condiciones se mantendrán similares a las del sábado, con temperaturas y niveles de inestabilidad en la misma línea.

Las autoridades recomiendan circular con precaución, evitar zonas inundadas y mantenerse atentos a los nuevos avisos meteorológicos.