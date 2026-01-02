Asciende a 27 la cifra de muertos por el ataque con drones en Rusia

El Comité de Investigación de Rusia informó este viernes que el número de fallecidos tras el ataque con drones perpetrado el pasado 1 de enero en la región de Jersón se elevó a 27 personas. La cifra de víctimas mortales aumentó luego de que se confirmara el deceso de varios heridos graves y el hallazgo de cuerpos entre los escombros de una cafetería y un hotel, instalaciones que fueron el blanco principal de la ofensiva.

Según detalló Svetlana Petrenko, portavoz del organismo, entre los fallecidos hay dos niños, mientras que otras 31 personas permanecen hospitalizadas, incluyendo cinco menores con quemaduras y lesiones de diversa gravedad.

El jefe regional de Jersón, Vladimir Saldo, denunció que el ataque fue ejecutado con tres drones ucranianos, uno de los cuales transportaba una mezcla incendiaria que provocó un incendio de gran magnitud, causando que muchas de las víctimas murieran atrapadas por las llamas.

Las autoridades rusas han calificado el hecho como un "ataque terrorista" y han iniciado más de 26 peritajes forenses y genéticos para identificar a las víctimas. Los fragmentos de los artefactos explosivos recuperados en el lugar están siendo analizados para determinar su procedencia exacta.

Este suceso marca uno de los inicios de año más sangrientos en la zona de conflicto, enlutando las celebraciones de la población civil en el territorio controlado por Moscú.