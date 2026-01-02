Felicita, la primera bebé que nació en 2026 en la provincia

La primera niña en nacer en Jujuy en 2026 se llama Felicita Velásquez. Llegó al mundo ayer, 1 de enero, en el hospital Materno Infantil de San Salvador de Jujuy, apenas dos minutos después de arribado el nuevo año.

Con 3.870 kilos de peso y 54 centímetros de talla, la llegada de la pequeña Felicita marcó una nueva etapa para su familia, quien expresó su alegría por recibirla. "Era una bebé muy esperada, especialmente por la madre, que anhelaba tener una nena", contó su papá, Paul David Velásquez.

Sucede que Felicita es la segunda hija de Romina Ciares, quien cursa sus estudios finales en Higiene y Seguridad, y Paul David Velásquez, mecánico de la empresa Scania. Ambos, de 29 años y vecinos del barrio Mariano Moreno, ya son padres de Tiziano, de cinco años.

PAZ | FELICITA DUERME LUEGO DE ALIMENTARSE.

El parto tuvo su cuota de incertidumbre propia de los momentos de espera y de síntomas para la llegada al mundo de un bebé. Romina había llegado al hospital en la mañana del 31 de diciembre con contracciones, pero tras una evaluación inicial volvió a su casa. Sin embargo, alrededor de las 15 regresó a la guardia y fue internada.

"Fue un parto un poco complicado. Mi primera experiencia fue por cesárea, así que no sabía lo que era una labor de parto. Esta vez fue natural, y gracias al acompañamiento del equipo médico, todo salió bien", expresó la madre.

ORGULLO | LA JOVEN PAREJA DE MARIANO MORENO ESTÁ AGRADECIDA CON EL PERSONAL DEL HOSPITAL MATERNO INFANTIL.

La pareja expresó por eso su agradecimiento a quienes los guiaron en cada momento. Agradecieron así al doctor Julio Cosio, a la obstétrica Gisela Sotelo y a la enfermera Brenda Lamas. "Nos mantuvieron informados en todo momento. No hubo tensión, todo estuvo controlado", afirmó el padre Paul Velásquez. "Para mí fue una experiencia nueva y supieron llevarla con mucha profesionalidad y calidez", destacó la madre Romina.

Velásquez por su parte, agregó el carácter simbólico del nacimiento. "Fue un Año Nuevo diferente", afirmó, asumiendo que fue especial por la llegada de su hija, y aunque no pudieron estar en la celebración familiar prevista, para la que tenían familiares de visita, el inicio de año no pudo ser mejor.

Con la llegada de Felicita, la familia Velásquez comentó que está contenta y mientras dormía con paciencia a la pequeña que acababa de alimentarse, padre y madre no dejaban de sonreír al mirarla. Mostrando algunos detalles, precisados en los papeles del hospital, buscaron los datos del personal médico que los asistió para destacar su trabajo. Ponderaron en ese sentido la emotiva llegada de la esperada pequeña y explicaron que esperaban por la tarde la visita de su hijo, a quien su familia llevaría para que conozca a la nueva integrante de la familia.

En tanto, en el hospital Snopek de Alto Comedero informaron que al mediodía hubo una paciente para parto, pero no se registró otros durante la noche.