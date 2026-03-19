“Invitamos a vivir estas fiestas con fe y esperanza”

En el marco de las fiestas patronales en honor a San José en la ciudad de Perico, el ingeniero Samir Quintar destacó la importancia de la fe y del compromiso comunitario como pilares fundamentales. En ese sentido, remarcó que estas celebraciones no solo tienen un valor religioso, sino también social y cultural, ya que convocan a vecinos y familias en un mismo sentir.

"Hay que pensar no solo en uno mismo; como toda religión, se dice que la fe mueve montañas. Es importante que la comunidad se aferre a la fiesta patronal", expresó Quintar, poniendo en valor la necesidad de fortalecer estos espacios de encuentro que promueven la unión, la solidaridad y las tradiciones que caracterizan a Perico.

En ese contexto, también subrayó el rol que cumplen las empresas locales en el acompañamiento de este tipo de manifestaciones, entendiendo que el desarrollo no solo debe ser económico, sino también humano y comunitario.

Sobre Proyajo

En línea con esa mirada, Proyajo continúa consolidándose como una empresa familiar jujeña que apuesta al crecimiento con responsabilidad social. Nacida gracias al aporte, esfuerzo y sacrificio de la familia Quintar, sin contar con ayuda del Estado, la firma fue habilitada en octubre del año 2000 con la categoría C por el Oncca, Senasa y la Dirección de Agricultura y Ganadería de la provincia de Jujuy, lo que le permitió desarrollar la faena de ganado vacuno y porcino.

Actualmente, Proyajo sigue apuntando a fortalecer una estrategia basada en la sustentabilidad y la excelencia operativa, con un firme compromiso en el cuidado del ambiente y el desarrollo continuo de la calidad de vida de sus colaboradores y de las comunidades donde está presente.

Durante su Informe de Acciones Sustentables, que reúne todos los compromisos, acciones y programas que lleva adelante para contribuir al desarrollo sostenible, la empresa dio cuenta de su desempeño social y ambiental, destacándose tres ejes centrales: ambiente, educación y responsabilidad social. Estos lineamientos guían sus acciones y le permiten aportar a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas, orientados a erradicar la pobreza, proteger el planeta y asegurar la prosperidad para todos como parte de la Agenda 2030.