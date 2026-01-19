Palpalá vive un verano activo con propuestas para todos

La municipalidad de Palpalá en conjunto con la Secretaría de Deportes Provincial fortalece la oferta de actividades para los más pequeños durante el periodo vacacional. El Balneario Municipal ofrece un amplio entorno que incluye asadores, canchas deportivas, pileta y otros entretenimientos en espacio verde diseñado para el disfrute de toda la familia.

Leandro Calvetti, director de Deportes de la Provincia, destacó el alcance del programa: “Venimos a visitar y acompañar a los diferentes municipios y localidades. Recientemente desarrollamos una gran actividad en la ciudad de Perico, y ahora en Palpalá podemos ver cómo los chicos disfrutan realmente de su tiempo de descanso, con el trabajo en terreno de cada jurisdicción y sus profesionales, quienes llevan adelante actividades de todo tipo”. También señaló que las piletas de natación y las actividades recreativas tienen una relevancia especial: “Son espacios de contención y consideramos al deporte como una herramienta transformadora. Además, destacamos el acompañamiento familiar. El balneario cuenta con instalaciones apropiadas una pileta agradable, espacios verdes, diversos juegos y asadores. También circulan colectivos por la zona, facilitando el acceso. En esta jornada, incluso adultos mayores disfrutaron de un almuerzo, ya que nuestro objetivo es generar espacios para todos los grupos etarios y la comunidad en general”.

Por su parte, el profesor Oscar Vilca, instructor a cargo del turno vespertino, confirmó que las actividades se extenderán por una semana más. “Gracias a nuestro intendente Rivarola podemos contar con estas jornadas para que los chicos disfruten a pleno”, destacó, además de reconocer la creciente presencia de los padres de familia.

Vilca detalló la continuidad del programa: “Esta semana habrá dos grupos, uno matutino que permanecerá en el balneario de 9 a 12 horas, mientras que nuestro turno tarde se trasladará al polideportivo del barrio Canal de Beagle, donde trabajaremos con los chicos de la zona, así como de los barrios Belgrano y Constitución. La semana pasada culminamos en el barrio General Savio con una respuesta favorable de chicos y padres, cerrando con un carnaval donde los pequeños disfrutaron mucho del agua”, sentenció.