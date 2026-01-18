Sentí Palpalá: una tarde para la comunidad con música, sorteos y emprendimientos

En el marco de las actividades del programa municipal “Sentí Palpalá”, se llevó a cabo con gran éxito la segunda jornada, ofreciendo a los asistentes una tarde llena de diversión, música, artesanías e importantes sorteo. Varios presentes se llevaron premios sorpresa, mientras que emprendedores locales mostraron sus productos y artistas jujeños tuvieron la oportunidad de visibilizar su trabajo en un espacio abierto y accesible para todos.

Entre las ganadoras de los sorteos se encontraban Verónica, quien asistió con su marido y su hija y destacó la importancia de mantener una actitud positiva: “Mi nena me decía que no tenía suerte, pero le dije que debía tener esperanza”. También Fátima Campos, que ya había ganado un premio en el Día del Niño, agradeció la oportunidad que brinda el municipio de participar en eventos gratuitos para toda la familia. Fabiola Coria, por su parte, expresó su sorpresa al ganar un celular, ya que nunca antes había obtenido un premio en este tipo de eventos.

En el paseo de los emprendedores, Elizabeth Santos, de “Proyecto Ecomadre”, presentó cuadernos artesanales, cartucheras, billeteras y origamis teñidos con materiales naturales como remolacha y acelga, y destacó que el evento permite conocer otros emprendimientos y llegar a más público. Alejandra Aldana, de la pastelería “Dos Cositas Dulces”, ofreció tartas y tortas, y mencionó que los encuentros atraen mucha gente, además de sugerir la posibilidad de incorporar días domingos para beneficiar aún más a los emprendedores.

En cuanto a las presentaciones musicales, Pablo Mamani, de “Escape 23”, agradeció a la Municipalidad de Palpalá por la invitación y destacó que el espacio concentra a familias que disfrutan de la música en un ambiente cálido: “La gente baila, los niños, los grandes, las abuelas tomando su mate”. Por su parte, la artista Celeste Rodrígues, participó como solista, habiendo estado anteriormente en el grupo Arumas Jujeñas, reconoció la importancia del apoyo municipal a los artistas de la provincia:

“Gracias a estos eventos podemos visibilizar nuestro trabajo, ya que es una carrera complicada”. La cantante anunció que próximamente lanzará una nueva canción inédita e invitó a seguir su trabajo en redes sociales y su canal de YouTube.

Todos los participantes coincidieron en resaltar que el evento es una excelente iniciativa por ser libre y gratuito, y que fortalece el sentido comunitario al reunir a familias y promover el talento y los emprendimientos locales.