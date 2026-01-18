29°
Policiales

Choque frontal de motos deja dos víctimas fatales en Aguas Calientes

El siniestro vial ocurrió pasadas las 4:30 de la madrugada y dejó además dos heridas de gravedad. 

Domingo, 18 de enero de 2026 15:00

El siniestro vial ocurrió este domingo alrededor de las 4:30 de la mañana, en el tramo de la ruta provincial 61 a la altura de la finca Parra, en Aguas Calientes. Dos motocicletas que circulaban en sentidos opuestos, una desde Puesto Viejo y otra desde Aguas Calientes, colisionaron frontalmente.

Según informaciones preliminares, ambas motocicletas circulaban sin luces encendidas al momento del impacto. En una de ellas viajaban dos mujeres, quienes fueron trasladadas con graves heridas al hospital Pablo Soria, donde permanecen internadas.

En la otra moto se desplazaban dos jóvenes. Ambos fallecieron en el lugar a causa de traumatismos craneoencefálicos severos, según confirmaron fuentes sanitarias. Los reportes indican que las víctimas fatales eran familiares y tendrían entre 20 y 25 años.

Personal policial y de investigación trabaja para determinar con precisión las causas del choque. El tramo vial donde ocurrió el siniestro es señalado por vecinos como un punto de riesgo durante la noche.
 

