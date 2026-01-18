Domingo con alerta naranja por tormenta

Un nuevo domingo que amanece agradable donde el sol ya se hace sentir, sin embargo, rige una alerta que se elevó de amarilla a naranja en la zona de los valles y yungas jujeñas mientras que en la quebrada y puna sigue siendo amarillo.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa que supuestamente durante la mañana habrá tormentas fuertes con probabilidades del 70% que aumentan para la tarde y la noche al 100% y se espera una temperatura máxima de 24 grados.

En la zona del ramal la temperatura máxima llegaría a los 28 grados.

En la bella Humahuaca el día comienza con cielo cubierto y se esperan las tormentas durante toda la jornada. La temperatura máxima será de 20 grados.

En la ciudad fronteriza de La Quiaca se espera tormentas aisladas y tormentas fuertes con probabilidades del 70% para la tarde y noche de hoy. La temperatura máxima será de 19 grados.

Toda la provincia será afectada lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas podrán estar acompañadas por granizo, actividad eléctrica intensa, precipitación abundante en cortos períodos y ráfagas que pueden alcanzar los 75 km/h. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 30 y 50 mm, que podrían ser superados en forma puntual.

Para mañana alerta naranja

Para la jornada de mañana se anuncia una alerta naranja por fuertes tormentas para la región de los valles y el ramal y se espera que sea afectada por lluvias y tormentas fuertes, algunas localmente severas. Las mismas podrán estar acompañadas por granizo, actividad eléctrica intensa, ráfagas que podrían superar los 90 km/h y principalmente abundante precipitación en períodos cortos. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 60 y 115 mm, que pueden ser superados en forma localizada.