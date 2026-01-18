Robaron una camioneta en La Quiaca y la recuperaron en Bolivia

Efectivos de la Brigada de Investigaciones de La Quiaca recuperaron en Bolivia una camioneta que fue denunciada como robada en la ciudad fronteriza, mediante el trabajo conjunto con la Policía Nacional del vecino país en el área rural de Villazón. El vehículo es el segundo que se encuentra en estas circunstancias tras el auto hallado en la Comunidad Indígena de Berque en días pasados y luego devuelto a su dueño.

Este nuevo robo fue advertido el pasado viernes cuando por la mañana el dueño de una camioneta Toyota Hilux de color blanco se acercó a la Brigada de la Unidad Regional 5 para realizar la denuncia de la sustracción.

Con los datos del vehículo los agentes comenzaron con la pesquisa, que como primer dato arrojó que ese mismo día alrededor de las 11.30 habían pasado al territorio boliviana el rodado por un paso clandestino.

Así, comenzó la organización del operativo para lo cual se informó a las autoridades policiales y judiciales bolivianas para el trabajo conjunto que pueda dar con el paradero. De esta manera el Comando de Frontera policial de Villazón dio inicio a la búsqueda mediante rastrillajes en las comunidades de Esquiloma, Casira Chica , Casira Grande, Chipihuayco, Quirisa, Lampaya, Mojo y Berque. En esta última días pasados fue encontrado el Renault Clío que había sido robado en La Quiaca.

Con el correr de las horas, la pesquisa por la zona rural del municipio de Villazón logró hallar la camioneta a un costado de la ruta nacional N° 14, a unos 35 kilómetros de la frontera. Para ello, alrededor de las 13 del pasado sábado se instaló en las inmediaciones un puesto de control policial a la altura de la Comunidad Indígena de Mojo con la finalidad de identificar el vehículo.

Las entrevistas con los habitantes del sector permitieron saber de la existencia del rodado abandonado en un cañadón con pastizal, que mediante el trabajo de los efectivos policiales logró ser extraído y luego trasladado por la Policía Boliviana hasta la dependencia en Villazón.

Por último, el vehículo fue entregado al personal de la Brigada de Investigaciones de La Quiaca para que sea cruzado de manera legal por el puente internacional “Horacio Guzmán” y así realizar los trámites de rigor para la devolución a su propietario.