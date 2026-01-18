Al menos 15 muertos en los devastadores incendios en el sur de Chile

El gobierno de Chile informó este domingo que los devastadores incendios en el sur del país dejan hasta el momento al menos 15 muertos y más de 50.000 evacuados.

“Además del fallecido del día de ayer, tenemos 15 fallecidos en lo que va el transcurso de esta mañana, específicamente estos en la región del Biobío”, sentenció el ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero.

En medio del verano austral, con altas temperaturas y fuertes vientos, los bomberos continúan combatiendo 14 focos de incendios en las regiones de Ñuble y Biobío, a unos 500 kilómetros al sur de Santiago.

“Estamos enfrentando un cuadro complejo”, dijo el ministro del Interior, Alvaro Elizalde.

Horas antes el presidente chileno Gabriel Boric había declarado el estado de emergencia en esas regiones del sur. “Ante los graves incendios en curso, he decidido declarar el estado de desastre natural para las regiones de Nuble y Biobio (...) Todos los recursos están disponibles”, señaló el jefe de Estado.

La medida implica, entre otras cosas, que las Fuerzas Armadas tomarán el control allí.

Las imágenes emitidas por la televisión local mostraron las llamas en ambas ciudades, con coches calcinados en las calles.

Los incendios forestales han afectado gravemente el centro-sur de Chile en los últimos años.

En febrero de 2024, varios incendios se produjeron simultáneamente cerca de la ciudad de Viña del Mar, al noroeste de Santiago, que causaron 138 muertes, según la fiscalía.

Unas 16.000 personas resultaron afectadas por esos incendios, según las autoridades.

Hace casi un año la zona centro-sur de Chile también fue afectada por múltiples incendios. En la región de Valparaíso el siniestro duró cinco días y causó 131 fallecidos, en lo que fue considerada la peor tragedia del país desde el terremoto del 27 de febrero de 2010.