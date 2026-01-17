Prueba piloto para mejorar la seguridad vial en el sector sur

Con el objetivo de brindar mayor seguridad al tránsito vehicular y peatonal en un nudo conflictivo de circulación, la comuna capitalina puso en marcha un plan piloto en la intersección de las calles Párroco Marshke, Corrientes y Mejías, en el sector sur de la ciudad.

La iniciativa consiste en transformar la manzana donde se encuentra el supermercado "Comodín" en una rotonda, lo que permitirá eliminar la doble circulación vehicular en el tramo de Párroco Marshke hacia Mejías, en sentido norte-sur.

PÁRROCO MARSHKE | EN ESTA AVENIDA SE ANULÓ EL CARRIL SUR-NORTE.

Al respecto, el titular de Tránsito y Transporte del municipio, Fernando Frías, explicó que la prueba piloto "se realiza para tomar mediciones sobre el ingreso y egreso de vehículos en este sector. Tenemos una dificultad debido a que se trata de una esquina con calles de doble mano, por lo que buscamos que la manzana donde se encuentra el supermercado funcione como una rotonda".

Asimismo, detalló que "la circulación por avenida Corrientes, entre Párroco Marshke y Mejías, será únicamente de ingreso en sentido norte-sur; la calle Mejías, entre Corrientes y Párroco Marshke, tendrá giro obligatorio hacia Párroco Marshke, mientras que Marshke, entre Mejías y Corrientes, tendrá sentido de circulación hacia Corrientes".