Presentaron programa integral

La Municipalidad de San Pedro realizó la presentación de un programa integral e interinstitucional destinado a relevar, atender, acompañar y garantizar los derechos de todas las personas con discapacidad, como así también su efectiva inclusión social.

En este proyecto trabajarán de manera conjunta el Municipio, a través de la oficina de Discapacidad, la OPD, el Ministerio de Salud y el Ministerio de Educación de la Provincia.

Los actores principales de esta tarea serán los trabajadores sociales, quienes deberán recorrer cada uno de los barrios de la ciudad en busca de aquellas familias donde se encuentre alguna persona con discapacidad. La idea es poder garantizar la inclusión y el cumplimiento de sus derechos, como ser el acceso a la salud y a la educación, entre otros. El abordaje será integral de manera de poder identificar alguna situación que no haya sido tratada y que esa persona tenga la posibilidad de acceder a todos los beneficios que hoy tienen los ciudadanos discapacitados.

Participaron de la presentación del proyecto la diputada provincial Gisel Bravo; el secretario de Desarrollo Humano, Ariel Bravo; el responsable administrativo de Región IV, Iván Anastasia, y las licenciadas Gallardo y Subia.

El secretario Bravo destacó el operativo de renovación del pase libre digital para el transporte para personas con discapacidad, donde se brindó asistencia a muchas que no tienen computadora ni internet en su domicilios. En la secretaría se facilitó la realización del trámite y todos los concurrentes pudieron tener una respuesta positiva a su necesidad.

Destacó que estas acciones forman parte de una política clara que lleva adelante la Intendencia sampedreña, que tiene como principal objetivo el respeto y la inclusión de las personas con discapacidad en la sociedad.