Huacalera se anticipará en la región con el carnaval

El XXXI Festival de Anateros, bastoneros, copleros y erquencheros se anunció para el próximo 24 desde las 10 en Huacalera, y en su transcurso se realizará también una representación del desentierro del carnaval quebradeño con participación de comparsas del pueblo.

Ambas actividades que representan la cultura y la tradición de los quebradeños forman parte del 4to. Encuentro cultural: Huacalera es carnaval, organizado por la Comuna presidida por Enzo Paz a través de su área de Cultura y Turismo.

Mientras que el Centro de Jubilados y Pensionados Nacionales se ocupará como todos los años de organizar la reunión de los instrumentistas y cantores populares de la región, que en todos los eneros se congregan en ese poblado para alegrarse manifestándose a través de las coplas y los instrumentos de viento.

En la jornada festiva intervendrán también ballets de danzas folclóricas, grupos musicales de folclore, y se destacará principalmente la comparsa Los alegres de Huacalera, que anticipará la celebración carnestolenda (que comenzará el 14 de febrero), y se irá preparando para celebrar sus 50 años de diversión plena en el poblado norteño.

Desde diferentes poblados de la Quebrada concurrirán los anateros, copleros, erquencheros y bastoneros deseosos de reencontrarse y celebrar ejecutando sus instrumentos ritmos alegres del carnaval que se avecina.