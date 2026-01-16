24°
16 de Enero,  Jujuy, Argentina
Logo radio jujuy fm
logo play 0:00 logo sound

TEMAS

Futbol
caso Tania Suárez
Cosquín
Arte Contemporáneo
El tiempo en Jujuy
Bàrcena
Tilcara
festival de anateros
Futbol
caso Tania Suárez
Cosquín
Arte Contemporáneo
El tiempo en Jujuy
Bàrcena
Tilcara
festival de anateros

DÓLAR OFICIAL

$1470.00

DÓLAR SOLIDARIO

$

DÓLAR BLUE

$1510.00

3884873397
PUBLICIDAD
Festival de anateros

Huacalera se anticipará en la región con el carnaval

El próximo 24 hará una representación del desentierro del momo.

Viernes, 16 de enero de 2026 00:00
Festejo | El diablo carnavalero ya no puede esperar para salir a divertirse.

El XXXI Festival de Anateros, bastoneros, copleros y erquencheros se anunció para el próximo 24 desde las 10 en Huacalera, y en su transcurso se realizará también una representación del desentierro del carnaval quebradeño con participación de comparsas del pueblo.

Ambas actividades que representan la cultura y la tradición de los quebradeños forman parte del 4to. Encuentro cultural: Huacalera es carnaval, organizado por la Comuna presidida por Enzo Paz a través de su área de Cultura y Turismo.

Mientras que el Centro de Jubilados y Pensionados Nacionales se ocupará como todos los años de organizar la reunión de los instrumentistas y cantores populares de la región, que en todos los eneros se congregan en ese poblado para alegrarse manifestándose a través de las coplas y los instrumentos de viento.

En la jornada festiva intervendrán también ballets de danzas folclóricas, grupos musicales de folclore, y se destacará principalmente la comparsa Los alegres de Huacalera, que anticipará la celebración carnestolenda (que comenzará el 14 de febrero), y se irá preparando para celebrar sus 50 años de diversión plena en el poblado norteño.

Desde diferentes poblados de la Quebrada concurrirán los anateros, copleros, erquencheros y bastoneros deseosos de reencontrarse y celebrar ejecutando sus instrumentos ritmos alegres del carnaval que se avecina.

 

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD