Mañana 14° Encuentro de copleros en Bárcena

Los cantores populares mañana se congregarán en Bárcena, donde desde las 10 se efectuará el 14° Festival de la copla, organizado por la Agrupación Gaucha "Sagrado Corazón de Jesús" de ese poblado con la colaboración de la comunidad.

Carina Domínguez, presidenta de la institución tradicionalista a través de este medio invitó a todos los jujeños llegarse hasta ese paraje ubicado sobre ruta nacional 9, para vivenciar las costumbres y tradiciones que poseen en el portal de la Quebrada.

Junto a ella estuvo Florinda Chañi, uno de las fundadoras del encuentro coplero quien aseguró que todos los asistentes serán muy bien recibidos y en particular los copleros, cajeros y erquencheros de las diferentes regiones que asistan con sus tonadas.

Desde las 10 la organización recibirá a los cantores populares con un calentito mate cocido y pan bollo, posteriormente se trasladarán hasta el mojón para su chaya con chicha, pidiendo por los organizadores y todos los copleros y cajeros presentes.

Domínguez destacó que el festival se desarrolla en un predio al aire libre, por lo que pueden ingresar todos los copleros y el público que lo deseen para sumarse a la conservación de las costumbres y tradiciones que se concreta con la convocatoria anual.

Entre los invitados especiales a la nueva edición popular estará el destacado grupo de copleros Ecos de la copla. El encuentro se extenderá hasta el anochecer y en el se ofrecerán además, comidas típicas, bebidas elaboradas artesanalmente, y también habrá para adquirir productos agrícolas andinos.