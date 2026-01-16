24°
16 de Enero,  Jujuy, Argentina
Logo radio jujuy fm
logo play 0:00 logo sound

TEMAS

El tiempo en Jujuy
Bàrcena
Tilcara
festival de anateros
Temporada Turística
Temporada Turística
Temporada de Verano
El tiempo en Jujuy
Bàrcena
Tilcara
festival de anateros
Temporada Turística
Temporada Turística
Temporada de Verano

DÓLAR OFICIAL

$1470.00

DÓLAR SOLIDARIO

$

DÓLAR BLUE

$1510.00

3884873397
PUBLICIDAD
Bárcena

Mañana 14° Encuentro de copleros en Bárcena

A las 10 se chayará el mojón y se cantará y cajeará en rondas hasta el anochecer, celebrando la tradición.

Viernes, 16 de enero de 2026 00:00
INVITADAS | ROSANA RUÍZ, GUILLERMINA CÓRDOBA Y FLABIA VÁSQUEZ INTEGRANTES DE ECOS DE LA COPLA.

Los cantores populares mañana se congregarán en Bárcena, donde desde las 10 se efectuará el 14° Festival de la copla, organizado por la Agrupación Gaucha "Sagrado Corazón de Jesús" de ese poblado con la colaboración de la comunidad.

Carina Domínguez, presidenta de la institución tradicionalista a través de este medio invitó a todos los jujeños llegarse hasta ese paraje ubicado sobre ruta nacional 9, para vivenciar las costumbres y tradiciones que poseen en el portal de la Quebrada.

Junto a ella estuvo Florinda Chañi, uno de las fundadoras del encuentro coplero quien aseguró que todos los asistentes serán muy bien recibidos y en particular los copleros, cajeros y erquencheros de las diferentes regiones que asistan con sus tonadas.

Desde las 10 la organización recibirá a los cantores populares con un calentito mate cocido y pan bollo, posteriormente se trasladarán hasta el mojón para su chaya con chicha, pidiendo por los organizadores y todos los copleros y cajeros presentes.

Domínguez destacó que el festival se desarrolla en un predio al aire libre, por lo que pueden ingresar todos los copleros y el público que lo deseen para sumarse a la conservación de las costumbres y tradiciones que se concreta con la convocatoria anual.

Entre los invitados especiales a la nueva edición popular estará el destacado grupo de copleros Ecos de la copla. El encuentro se extenderá hasta el anochecer y en el se ofrecerán además, comidas típicas, bebidas elaboradas artesanalmente, y también habrá para adquirir productos agrícolas andinos.

 

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD