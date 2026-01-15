Tumbaya abre maña su temporada turística

La Comuna de Tumbaya mañana a las 9.30 lanzará su Temporada turística estival, mostrando el potencial como destino, a la vez se presentará el Calendario cultural.

En el predio de la Oficina de Información Turística (acceso sur al pueblo), se desarrollará el acto encabezado por el jefe comunal Javier Medina, autoridades de la Secretaría de Turismo de Jujuy y prestadores del sector.

El calendario incluye para el 24 el IX Festival de pialada, doma y folclore, con la Agrupación El potrillo, de Tiraxi Chico.

En febrero, el 2 se honrará a la Virgen de la Candelaria, patrona del pueblo; y el 5 Jueves de compadres se elegirá la mejor bandera y el mejor bastonero, con la comparsa Los corazones alegres.

El 14 desentierro del carnaval, a las 16.30 bajada de diablos y topamiento de comparsas: Los alegres de Tumbaya, Los corazones alegres, las agrupaciones La que faltaba y Flor de yapán (Tumbaya Grande), los compadres La rondita y las comadres Pasaje del amor.

El 15 desenterrará al momo la agrupación La que faltaba; y el 17 Martes de chaya lo hará la agrupación Flor de yapan. El 21 entierro del carnaval; y el 29 de marzo descenderá la Virgen de Copacabana de Punta Corral.