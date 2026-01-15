Festival de verano con folclore y jineteada en Yavi

En Yavi (distante a 15 kilómetros al este de La Quiaca por la ruta provincial 5), mañana desde las 15 en el Camping municipal se realizará el Festival de verano con jineteada y espectáculo folclórico, para las familias del pueblo y visitantes que recorren la Puna.

La convocatoria no sólo será para apreciar la destreza criolla y la actuación de conjuntos folclóricos, sino también para degustar las comidas típicas de la zona y adquirir tejidos artesanales realizados por el artesanado local.

Para la jineteada se contará con potros de las tropillas El manantial y La norteña, y el certamen se desarrollará con montas en tres categorías. Como capataz de campo se desempeñará El gaucho Tintilay, y serán el payador y relator, Omar Julián y David Alancay, respectivamente.

Figuras del espectáculo serán La voz del relincho (de La Quiaca), Magui Carrizo, la solista Fati Sosa, el grupo Defendiendo raíces (de la capital jujeña) y el conjunto Huku Mallku. El cierre será con música bailantera pre carnavalera.