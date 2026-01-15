Fue asaltada cuando llegaba a su vivienda

"Motochorro" interceptó a una mujer cuando llegaba a su casa y bajo amenazas la asaltó para luego darse a la fuga junto a un cómplice. A la víctima el sospechoso le apoyó un destornillador en la espalda y la empujó contra la puerta de su propiedad, en un hecho ocurrido en el barrio San Pedrito de la capital jujeña.

El ilícito sucedió días pasados por la noche, cuando la denunciante estaba arribando a pie a su domicilio junto a su hijo.

En esas circunstancias, alrededor de las 20.10 una motocicleta frenó cerca de la ubicación de la mujer, quien no la vio porque estaba de espalda, y bajó un sujeto que la empujó contra el ingreso a su vivienda.

Así fue cómo la denunciante recibió un fuerte golpe, mientras el sospechoso le apoyó un destornillador en la espalda y le sustrajo el teléfono celular que tenía en un bolsillo. Tras esto, el inculpado regresó a la moto en donde lo esperaba un cómplice y se dieron a la fuga.

Por último la víctima se dirigió a la Seccional 6° y realizó la denuncia del hecho.