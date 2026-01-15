Tilcara espera a los visitantes con su popular Enero Tilcareño

La temporada veraniega de Tilcara es muy aceptable para el sector turístico privado, impulsada por las numerosas propuestas culturales, recreativas, sociales y otras que posee el 69° Enero Tilcareño que el municipio está desarrollando desde principios de año.

A medida que avanza el mes se anticipa más la celebración carnavalera (que iniciará el 14 de febrero), ayer se festejó el Jueves de entenados y el próximo 22 será el Jueves de padrinos.

Para mañana el municipio anunció la primera noche folclórica con el Festival del Enero Tilcareño, en el cual se presentarán Erick Claros; Dalmiro Cuellar; los ballets de danzas folclóricas Choele choel y Despertando sueños; la coplera Rufina Cari; el vientista Franco Tolaba; El tilcareño Castillo y Mochito Benjamín; la cantante Fati Sosa; la Cuadrilla de copleros La campeada; el Grupo Chakras y el dúo Salamanca.

La villa turística está muy visitada y se espera que éste fin de semana se incremente el número de turistas que llegan desde diferentes lugares del país impulsados por la belleza paisajística, la gastronomía regional, la cultura y las costumbres y tradiciones que se manifiestan diariamente.

Jornadas soleadas y noches cálidas caracterizan principalmente a Tilcara y toda la región, quienes eligieron el pueblo para disfrutar de sus vacaciones, además de participar en las actividades del Enero, recorren los centros de atracción turística, entre ellos la Garganta del diablo, Huichaira, Juella, el cerro La cruz, el Pucará, las Cuevas del wayra, y otros.

Además son muy placenteros los paseos por las calles como la Alverro donde está la iglesia y la plazoleta "Antonino Peloc"; la Padilla que conduce al Pucará; la Marcelino Vargas donde hay una feria artesanal; y lógicamente la Belgrano donde se ubican numerosos restaurantes y comercios.

La Secretaría de Turismo municipal organizó como parte del Enero Tilcareño una propuesta que no debe dejarse pasar, Recorriendo los circuitos turísticos, en el cual participan las familias y grupos de jóvenes que vacacionan en la localidad.

El próximo lunes a las 9.30 se partirá hacia el cerro La cruz, al día siguiente el destino será el Canal La soledad; y el 22, 23, 27 y 29 en mismo horario desde la oficina de dicha secretaría se visitará nuevamente el cerro La cruz.